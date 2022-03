Ein Baum für den Beauner Platz

Bensheim. Aus dem Landesprogramm Zukunft Innenstadt hat Bensheim für Projekte im Zentrum 250 000 Euro erhalten – und einen Baum als Geschenk des Wirtschaftsministeriums. Die Hainbuche wurde nun, versehen mit einer Plakette, am Beauner Platz in der Nähe des Bürgerhauses eingepflanzt.

Bürgermeisterin Christine Klein wertete das grüne Präsent als ein Symbol für Nachhaltigkeit. Das Stadtmarketing hat darüber hinaus weitere Vorhaben in der Planung, für die das Steuergeld aus Wiesbaden in Anspruch genommen werden soll. Der Haupt- und Finanzausschuss entscheidet am Donnerstag in einer Sitzung über die Freigabe der Mittel. dr

