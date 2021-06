Ehrgeizig auf dem Rad

Bensheim. Die ambitionierten Radsportler der SSG Bensheim hoffen noch auf eine Saison 2021 mit Rennen, in den sie sich beweisen können. Zudem ist die nächste Cross-Auflage am 18./19. September in Bensheim in Planung. Als Triathlet hofft Abteilungsleiter Luc Dieteren auf den Ironman-Start auf Hawaii.

Mit U 15-Schüler Bennet Bachmann hat der Bensheimer Club eine neue Nachwuchshoffnung in seinen Reihen, während Florian Dietz mit dem Team Reinheim-Rockets in der U 19-Junioren-Bundesliga gut abschneiden will. Ebenfalls auf Bundesliga-Starts bereiten sich die erfahrenen Brüder Bastian und Benedikt Becker vor, während Sascha Starker auf dem Mountainbike vorne mitmischen möchte. hs