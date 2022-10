Druck auf die Länder wächst

Berlin. Wegen vielerorts steigender Corona-Infektionszahlen wächst der Druck auf die Länder, wieder zusätzliche Schutzvorgaben mit Masken in Innenräumen anzugehen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagte am Donnerstag in der ARD: „Die Welle, die sich aufbaut, die wird ja nicht alleine enden. Da muss man reagieren.“ Der SPD-Politiker legte den Ländern erneut nahe, jetzt Möglichkeiten im Infektionsschutzgesetz dazu ins Auge zu fassen. Auch der Ärzteverband Marburger Bund rief zum Gegensteuern bei kritischer Lage auf und wies auf schon hohe Belastungen in Kliniken hin. An diesem Freitag will der Bund eine neue Kampagne vorstellen, um für Impfungen zu werben.

Lauterbach machte deutlich, dass weitergehende Vorgaben im Ermessen der Länder liegen. „Wir wollen keine Panik schüren, wir wollen die Länder auch nicht gängeln.“ Es müsse aber schon darauf hingewiesen werden: „Irgendwann müssen die Länder sich überlegen, wäre es nicht doch besser, die Maskenpflicht einzuführen.“ Wenn sie sich einigen könnten, wann der optimale Zeitpunkt sei, wäre dies natürlich toll. Lauterbach sagte: „Wir haben wieder stark steigende Fallzahlen, wir haben eine hohe Dunkelziffer.“ dpa