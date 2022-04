Drei Jahre nach dem „Apfelbaum“-Aus

Heppenheim. Drei Jahre ist es her, dass für das Osterwochenende 2019 mehrere „Partyspaß“-Veranstaltungen in der Heppenheimer Großraum-Diskothek „Centro Apfelbaum“ angekündigt waren. Durchgeführt wurde kein einziger Termin: Kurz zuvor veranlasste die Bauaufsicht des Kreises die vorübergehende Schließung der Diskothek. Im Juni 2019 gab der Geschäftsführer das endgültige Aus für den Freizeittreff bekannt, der vor allem bei jüngeren Leuten aus der gesamten Region sehr beliebt gewesen war. Derzeit ist weiterhin ungewiss, was aus dem Areal wird. Der Eigentümer führt Gespräche; noch in diesem Jahr solle eine Entscheidung fallen. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1