Die Pause passt den Flames nicht

Bensheim. Dass das für Sonntag (2.) geplante Heimspiel gegen die HSG Blomberg-Lippe ausfällt, passt den Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach gar nicht. Gerne hätten sie den Schwung aus dem am Mittwochabend mit einer überragenden Teamleistung herausgespielten 31:28-Überraschungssieg gegen TuS Metzingen mitgenommen. Nach so einem Auftritt „will man möglichst schnell das nächste Spiel bestreiten“, sagt Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm. Da sich Blomberg in Corona-Quarantäne befindet, wird daraus nichts, Bensheim muss erst am Mittwoch bei Tabellenführer SG BBM Bietigheim wieder ran. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1