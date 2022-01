Die Inzidenz im Kreis liegt jetzt über 1000

Wiesbaden/Bergstraße. Die Omikron-Welle beherrscht schon seit geraumer Zeit das Corona-Infektionsgeschehen auch an der Bergstraße - und sorgt für in die Höhe schnellende Infektionszahlen in der Region. Für das Wochenende - Freitag (28.) bis inklusive Sonntag (30.) - meldete das Landratsamt am Montag 1340 neue bestätigte Fälle.

Die Infektionen verteilen sich unter anderem auf Bensheim (171), Heppenheim (146), Lorsch (63), Lautertal und Lindenfels (je 36), Einhausen (15) und Zwingenberg (12). Hohe Fallzahlen gibt es außerdem in Viernheim (171) und Lampertheim (165). Die aktuelle Inzidenz für den Kreis wurde am Montag vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 1057,9 angegeben. Der Wert ist damit weiter angestiegen.

Zudem musste der Kreis Bergstraße den Tod einer geimpften Person im Alter von 66 Jahren melden. Insgesamt gibt es damit 397 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen.

Ganz Hessen gilt als Hotspot

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) sind im Kreis von 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 34 Betten belegt - davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen ein Patient eine invasive Beatmung benötigt.

6649 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI vom Montag in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 705 061. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 1411,0; , am Sonntag hatte sie noch bei 1395,8 gelegen. Insgesamt 8830 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 35 mehr als am Vortag.

Inzwischen verzeichnen drei hessische Kommunen eine Inzidenz über 2000. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesland verzeichneten Offenbach (2191,1), Frankfurt (2124,2) und Wiesbaden (2001,4). Am niedrigsten war die Zahl neuer Corona-Ansteckungen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche im Landkreis Werra-Meißner mit 754,7.

Zuletzt waren nach den Kriterien des Sozialministeriums in Hessen alle 26 Gebietskörperschaften Hotspots. Dort gelten strengere Maßnahmen in fast allen Bereichen. Hotspot wird eine Kommune oder ein Landkreis, wenn an drei aufeinander folgenden Tagen die Inzidenz über dem Wert 350 liegt. Nach fünf Tagen darunter fällt die Region aus der Regelung hinaus. Dem RKI zufolge überschritten am Montag alle Kommunen den Grenzwert deutlich.

Zunehmende Hospitalisierung

Die Hospitalisierungsinzidenz betrug am Montag nach Angaben des Sozialministeriums 5,37. Am Sonntag fehlte der Wert wegen „Problemen bei der Bereitstellung der Daten durch das RKI“, wie es auf der Internetseite des hessische Sozialministeriums hieß. Eine Woche zuvor hatte er 3,85 betragen. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen neu in Kliniken aufgenommen wurden.

Auf den Intensivstationen der Krankenhäuser in Hessen wurden am Montag 186 erwachsene Covid-19-Patienten behandelt. Das geht aus Daten der Divi hervor. Von ihnen mussten 90 beatmet werden.

Präsenzunterricht soll bleiben

Kultusminister Alexander Lorz (CDU) setzt für Hessens Schulen unterdessen weiter auf Präsenzunterricht. Es gebe zwar insgesamt stark steigende Corona-Zahlen und an dieser gesamtgesellschaftlichen Entwicklung nähmen natürlich auch die Schulen teil, sagte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden.

Die Schulen seien in der Regel aber nicht die Orte, wo Infektionen entstehen, sondern die Orte, wo diese festgestellt werden. Er halte daher an der Präsenz im Unterricht in den Schulen fest. Lorz verwies auf das engmaschige Testen an den Schulen, damit gebe es quasi keine Dunkelziffer. „Die Schulen sind das größte Testzentrum dieser Republik“, sagte der Minister. (seg/lhe)