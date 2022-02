Die erste deutsche Goldmedaille ist da

Peking. Die deutschen Rennrodler haben ihren Ruf als zuverlässige olympische Medaillensammler bei den Winterspielen in China bestätigt. Zum Abschluss des ersten Wochenendes gewann der Oberhofer Johannes Ludwig am Sonntag das erste goldene Edelmetall für die deutsche Mannschaft. Einen Tag zuvor hatte Skispringerin Katharina Althaus mit Silber die erste Medaille überhaupt für das Team D bei den Spielen geholt.

Hingegen mussten die Skisprung-Männer eine Enttäuschung von der Normalschanze in Zhangjiakou verkraften. Der Gesamtweltcup-Führende Karl Geiger wurde nur 15. „Ich bin halt gescheitert, aber so ist es“, sagte er. Bester Deutscher war Constantin Schmid (Platz 11), Markus Eisenbichler (Platz 31) verpasste den Final-Einzug.

Völlig unbeeindruckt von ihrem letzten Platz über die 3000 Meter war Eisschnellläuferin Claudia Pechstein: Allein durch den Start war sie am Samstag als erste Frau zur achtmaligen Olympia-Teilnehmerin aufgestiegen. Bis zu ihrem zweiten Rennen am Ende der Spiele will die 49-Jährige nun als Olympia-Genießerin die Wettkämpfe verfolgen und die deutschen Athleten anfeuern. dpa