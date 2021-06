Die Delta-Variante des Virus breitet sich aus

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Für den Kreis wurde am Mittwoch kein einziger neuer bestätigter Corona-Fall gemeldet. Die Inzidenz lag laut Robert-Koch-Institut bei 2,6. Im Bergsträßer Impfzentrum in Bensheim sind mittlerweile (Stand Dienstag) 79 653 Erstimpfungen und 55 944 Zweitimpfungen vorgenommen worden.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 32 Betten belegt. An Covid-19 erkrankte Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen, gibt es derzeit nicht.

Hessenweit ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts die Sieben-Tage-Inzidenz noch einmal leicht auf jetzt 8,8 gesunken (Vortag: 9,2). Die Behörden meldeten demnach binnen eines Tages 96 neue Corona-Infektionen sowie vier weitere Todesfälle, die mit Sars-CoV-2 in Verbindung gebracht wurden.

Warnung vor Rückschlägen

Angesichts der Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante des Coronavirus in Teilen Europas hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor Rückschlägen gewarnt. „Wir dürfen jetzt das, was wir gemeinsam erreicht haben, nicht leichtfertig riskieren“, sagte Merkel am Mittwoch bei ihrem letzten Auftritt bei der Regierungsbefragung im Bundestag.

Den vollen Impfschutz, der für die ansteckendere Delta-Variante als nötig gilt, hat mittlerweile knapp jeder Dritte in Deutschland. Die zunächst in Indien aufgetretene Variante wird sich nach Einschätzung der EU-Gesundheitsbehörde ECDC im Laufe des Sommers deutlich in Europa ausbreiten.

„Auch wenn die dritte Welle eindrucksvoll gebrochen ist – vorbei ist die Pandemie noch nicht“, sagte Merkel. „Wir bewegen uns immer noch auf dünnem Eis.“ Das geringe Infektionsgeschehen sei ermutigend und lasse Öffnungen zu. Es gelte aber, dabei mit Augenmaß vorzugehen. So gebe es etwa in Portugal und Russland stark steigende Neuinfektionen mit der Delta-Variante. „Das sollte uns Warnung und Auftrag zugleich sein, denn auch bei uns steigt der Anteil der Delta-Mutation an den Infektionen.“

Merkel bedauerte, dass nicht alle europäischen Länder dieselben Reiseregeln vorsähen, etwa mit Quarantäne bei Einreise aus Virusvariantengebieten. Wenn man nun vorsichtig und aufmerksam bleibe und die vergleichsweise erträglichen Schutzregeln beachte, werde die Pandemie „ihren Schrecken verlieren und endgültig überwunden werden“.

Die Direktorin der EU-Gesundheitsbehörde ECDC, Andrea Ammon, sagte: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Delta-Variante während des Sommers stark zirkulieren wird.“ Dies gelte ganz besonders für Jüngere, die nicht zu den Zielgruppen der Impfkampagnen gehörten. Dies könne ein Risiko verursachen, dass sich gefährdetere Personen anstecken und einen schwerwiegenden Krankheitsverlauf erleben oder sterben könnten, wenn sie nicht vollständig geimpft seien.

Vorläufige Daten zeigten, dass sich auch Menschen mit der Delta-Variante anstecken könnten, die erst eine Dosis der derzeit verfügbaren Impfstoffe erhalten hätten, erklärte Ammon. Zwei Impfdosen böten hohen Schutz gegen diese Variante und ihre Folgen. dpa/red