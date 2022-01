Die Corona-Inzidenz steigt von Höchstwert zu Höchstwert

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Die Infektionswelle in der Corona-Pandemie nimmt immer stärkere Ausmaße an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichnete gestern innerhalb von 24 Stunden 34 145 neue Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte damit einen weiteren Höchstwert – laut RKI lag der Wert gestern bei 528,2 – am Vortag lag der Wert noch bei 515,7, vor einer Woche betrug er noch 375,5. Die Zahlen bedeuten einen jeweils neuen Rekordwert am vierten Tag in Folge.

Die Entwicklung im Kreis Bergstraße spiegelt den bundesweiten Trend wider: Über das Wochenende – von Freitag bis Sonntag – gab es nach Mitteilung des Landratsamtes insgesamt 479 neue Infektionsfälle – darunter in Bensheim 58, in Heppenheim 44, in Lorsch 39, in Lautertal 21, in Zwingenberg 15, in Einhausen acht und in Lindenfels sieben. Zahlreiche neue Infektionsfälle waren auch in Lampertheim (57) und Viernheim (44) zu verzeichnen.

Keine Entspannung in den Kliniken

Derzeit stagnierten die Zahlen der Corona-Patienten in Südhessen, berichtete der medizinische Geschäftsführer des Klinikums Darmstadt Professor Dr. Nawid Khaladj. Das Darmstädter Klinikum fungiert seit Beginn der Pandemie als koordinierendes Krankenhaus für Südhessen.

Doch trotz der aktuell stagnierenden Zahlen sei für die Krankenhäuser in Südhessen absolut keine Entspannung in Sicht, betont der Mediziner im Interview mit dieser Zeitung.

Die Corona-Inzidenz in Hessens größter Stadt Frankfurt hat unterdessen die Schwelle von 1000 überschritten. Die Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag am Montag bei 1060,1, wie aus Daten des RKI hervorgeht.

Am zweithöchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen im Hochtaunuskreis mit 917,5, gefolgt von der Stadt Wiesbaden mit 868,1. Den niedrigsten Wert wies der Werra-Meißner-Kreis mit 263,9 auf. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Bergstraße lag laut RKI damit bei einem Wert von 525,4.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 39 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 30 Betten belegt – davon drei mit an Covid-19 infizierten Patienten, von denen aktuell kein Patient eine invasive Beatmung benötigt.

3342 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 549 865. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 626,7. Insgesamt 8672 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind vier mehr als am Vortag.