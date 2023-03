Die Bergstraße: Ökonomisch stark mit hoher Lebensqualität

Bergstraße. Fachwerk und Hightech: In der neuesten Ausgabe des Wirtschaftsmagazins Econo dreht sich vieles um die Bergstraße. Eine ökonomisch starke Region gepaart mit hoher Lebensqualität, so das Fazit im aktuellen Heft. Mehr als 20 000 Arbeitsplätze wurden in den vergangenen 25 Jahren in der Region geschaffen. Das können nur starke und innovative Unternehmen. Und davon gibt es reichlich, aus vielen Branchen. Letzteres verhindert, dass sich ökonomische Monokulturen in der Unternehmenslandschaft entwickeln. Kompetente Beratung und verlässliche Unterstützung liefert hier die Wirtschaftsförderung Bergstraße, die ihr 25-jähriges Jubiläum feiert, auf das in dem Magazin ebenfalls eingegangen wird.

Wohlstand bieten aber nicht nur die Unternehmen im Kreis, wichtig ist auch, dass die Politik mitzieht. Der Kreis Bergstraße ist unter anderem bei vielen Infrastrukturthemen mit im Boot und fördert Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Und es wird vor allem viel Geld in Schulen investiert, den wohl wichtigsten Standortfaktor für die Zukunft. Gute Schulen helfen unter anderem dabei, qualifizierte und motivierte Fachkräfte in die Region zu holen. Denn die werden in Zukunft immer öfter gefragt sein. red