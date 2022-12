Deutsche Meisterin mit der Polizei

Bergstraße. Lisa Friedberger von den Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach war in diesem Jahr in den erweiterten Kader der deutschen Frauen-Nationalmannschaft berufen worden. Bei der EM im November gehörte sie nicht zum DHB-Aufgebot, durfte sich dann aber mit einem anderen Titel trösten: Mit der Polizei-Hessenauswahl gewann sie in Wetzlar die deutsche Meisterschaft. Als einzige derzeit aktive Erstliga-Spielerin im gesamten Turnier holte sie sich zudem zwei Auszeichnungen: Mit 35/24 Treffern war sie erfolgreichste Torschützin, außerdem wurde sie als „wertvollste Spielerin“ ausgezeichnet. Trainiert wurde die Hessenauswahl von Annika Hermenau, die von 2007 bis 2014 für die Flames gespielt hatte. red

