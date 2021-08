Debatte um Inzidenz als Maßstab

Bergstraße. Im Kreis Bergstraße gab es nach Angaben des Landratsamtes am Donnerstag 15 neue bestätigte Corona-Infektionen, unter anderem jeweils eine in Bensheim, Einhausen und Lindenfels. In Einhausen ist eine Gemeinschaftsunterkunft betroffen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte für den Kreis eine Inzidenz von 29,6. Landrat Christian Engelhardt unterstützt unterdessen eine Forderung des Deutschen Landkreistages (DLT), „sehr zügig“ auf die Inzidenz als alleinigen Maßstab bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie zu verzichten. Als Grund nennt DLT-Präsident Reinhard Sager die aktuelle Impfentwicklung. „Die Inzidenz der Ansteckungen mag im vergangenen Jahr, als noch kein Impfstoff gegen das Virus verfügbar war, ein sinnvoller Indikator gewesen sein, um das Risiko einer Überlastung des Gesundheitssystems zu messen. Bei der aktuellen Impfentwicklung ist er das nur noch bedingt“, so Sager in einer Pressemitteilung des DLT.

Landrat Christian Engelhardt schließt sich dem an: „Rund 130 000 Menschen im Kreis Bergstraße sind schon vollständig geimpft. Weitere mehr als 20 000 Personen haben bereits die Erstimpfung. Das muss bei allen Maßnahmen berücksichtigt werden.“

Dass die Inzidenz als alleiniger Faktor nicht ausreiche, zeigen nach Einschätzung von Engelhardt auch die Infektionszahlen. So sei der Inzidenzverlauf über die Sommerferien im Kreis Bergstraße vergleichbar mit der Kurve des Vorjahres – trotz Impfungen. Engelhardt plädiert dafür, „auch auf die Belegung von Intensivbetten und andere Faktoren wie den Anteil schwerer Krankheitsverläufe und Todesfälle schauen.“ Diese waren mit zunehmendem Impferfolg deutlich zurückgegangen.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 30 der 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon vier mit an Covid-19 infizierten Patienten. Drei von ihnen benötigen eine intensivmedizinische Behandlung.

Der DLT fordert, neben der Impfquote auch die Zahl der aktuell in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen behandelten Patienten einzubeziehen. Landrat Christian Engelhardt und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz sehen dies auch so.

Darüber hinaus sei aber auch der Blick auf das lokale Infektionsgeschehen wichtig. „Wenn es im Neckartal in einem Betrieb und dessen Umfeld viele Fälle gibt, ist es nicht unbedingt die richtige Reaktion, in Zwingenberg die Schulen oder Restaurants zu schließen“, sagte Engelhardt. „Für uns ist es daher wichtig, das Infektionsgeschehen im Detail im Blick zu haben“, ergänzte Stolz. Der Bergsträßer Landrat befürwortet deshalb auch, wieder mehr Kompetenzen auf die regionale Ebene der Kreise und kreisfreien Städte zu verlagern. red