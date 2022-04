Das Zeltdorf nimmt den Betrieb auf

Bensheim/Lindenfels. Das Bensheimer Zeltdorf für Geflüchtete aus der Ukraine wird am Donnerstag in Betrieb genommen. Das teilten Landrat Christian Engelhardt und der designierte Kreisbeigeordnete Matthias Schimpf bei einem Ortstermin am Donnerstag mit. Erwartet werden etwa 200 Personen. Sie werden in einem der drei Schlafzelte untergebracht, das bis dahin komplett ausgestattet sein soll. Insgesamt hat das Camp auf dem Festplatz am Berliner Ring Platz für 1000 Menschen.

Arbeiten am Luisenkrankenhaus

Noch keine Flüchtlinge sind bisher ins Luisenkrankenhaus in Lindenfels eingezogen, das der Kreis Mitte März als geplante Unterkunft benannt hatte. Dort sind noch Arbeiten nötig, der Eigentümer hofft, dass das alte Krankenhaus demnächst bereit ist für die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft. Ein Mietvertrag wurde nach Angaben des Kreises bisher nicht geschlossen. dr/kbw