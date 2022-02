Corona-Gedenken in Lindenfels

Lindenfels. Etwa 70 Menschen haben in Lindenfels der Todesopfern der Corona-Pandemie gedacht. Für jeden der bisherigen Toten im Kreis Bergstraße zündeten sie am Brunnen des Lindenplatzes eine Kerze an.

Die Veranstalter legten am Ort des Geschehens eine Resolution aus, die von fünf Institutionen mitgetragen wird. „Gedenken statt ,Querdenken’“ lautet ihr Titel. Darin werden auch die sogenannten „Spaziergänge“ kritisiert, bei denen sich Gegner der Corona-Politik unangemeldet versammeln. Es handele es sich um Versuche, das Versammlungsrecht auszuhebeln, heißt es in der Resolution. Wie Bürgermeister Michael Helbig mitteilte, hat es in der Stadt im Januar zwei kleinere „Spaziergänge“ gegeben. red