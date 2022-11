Colibakterien in Lampertheim

Bergstraße. Im Trinkwassernetz von Lampertheim samt Neuschloß und Hüttenfeld gibt es einen Verdacht auf eine Überschreitung des festgelegten Grenzwertes für E-Coli-Bakterien. Um Gefahren für die Gesundheit auszuschließen, sollte das Wasser – in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Kreis Bergstraße – rein vorsorglich im gesamten Trinkwassernetz von Energieried (also auch in Bürstadt und Stadtteilen) mindestens zehn Minuten lang abgekocht werden, bevor es zum Trinken oder Kochen verwendet wird. Zur Körperpflege und für die Toilettenspülung kann das Leitungswasser weiterhin verwendet werden. Derzeit werden Netzproben gezogen, um die Ursache einzugrenzen und um weitere Maßnahmen festzulegen. Danach entscheidet sich, wie lange das Abkochgebot aufrechterhalten werden muss und ob die Not-Chlorung im Wasserwerk Bürstadt oder sonstige Desinfektionsmaßnahmen im Netz eingeleitet werden. red

