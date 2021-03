  Christian Engelhardt bleibt Landrat des Kreises Bergstraße

Bergstraße. Christian Engelhardt(CDU) bleibt Bergsträßer Landrat. Bei der Direktwahl am Sonntag lag der 48-jährige Jurist zum Redaktionsschluss mit 63,28 Prozent weit vorne. Letzte Einzelergebnisse fehlten noch. Karsten Krug (SPD), Beigeordneter im Landratsamt, vereinte 23,92 Prozent der Stimmen auf sich. Evelyn Berg (Bündnis 90/Die Grünen) holte 12,80 Prozent. Eine Stichwahl ist nicht nötig. Engelhardt hatte auf einen Sieg „im ersten Anlauf“ gehofft. Die Herausforderer indessen blieben deutlich hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. Evelyn Berg hatte auf „20 Prozent plus X“ gehofft, Karsten Krug auf den Sieg in einer Stichwahl. Unser Bild zeigt den jetzigen und künftigen Amtsinhaber mit Ehefrau Daniela. red/BILD: Thiomas Neu