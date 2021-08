Chaos am Flughafen in Kabul

Kabul/Berlin. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan haben Deutschland und andere westliche Staaten begonnen, in großer Eile ihre Staatsbürger und gefährdete afghanische Ortskräfte auszufliegen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagte am Montag, die Bundeswehr wolle ihre Luftbrücke so lange wie möglich aufrecht erhalten, „um so viele Menschen wie möglich herauszuholen“. Am Flughafen der Hauptstadt Kabul spielten sich dramatische Szenen ab. Hunderte oder vielleicht auch Tausende verzweifelte und verängstigte Menschen versuchten, auf Flüge zu kommen, wie Videos in Online-Medien zeigten.

Die Taliban waren am Sonntag in Kabul eingerückt. Kämpfe gab es keine. Der blitzartige Vormarsch hatte viele Beobachter, Experten und auch die US-Regierung überrascht. Bundesaußenminister Heiko Maas sagte am Montag: „Es gibt auch nichts zu beschönigen: Wir alle – die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft – wir haben die Lage falsch eingeschätzt.“

Der Heidelberger Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers (CDU) sieht in dem fluchtartigen Abzug ein moralisches, politisches und strategisches Komplettversagen des Westens“. Er habe als stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses schon seit Wochen gefordert, alle Deutschen und alle Ortskräfte aus dem Land zu holen, kritisierte der CDU-Politiker.

Angstvolle Stunden erlebte Mostafa Nazari in Kabul. „Alle Menschen sind in Panik, viele haben Angst und sind zuhause geblieben. Draußen ist es gefährlich für alle“, erzählte er. Auch er fürchtet sich vor den Taliban: „Draußen hört man Schüsse, es gibt Schießereien. Die Taliban sind überall, man weiß nicht, was sie machen und was noch passiert.“ Der 27-Jährige war einst als Flüchtling nach Ladenburg gekommen, hatte sich voll integriert im Vereinsleben und arbeitete als Straßen- und Rohrleitungsbauer. 2020 wurde Nazari völlig überraschend abgeschoben – nach einer Strafe wegen gefährlicher Körperverletzung, die er unter Beachtung aller Auflagen aber vorbildlich verbüßt hatte. Jetzt harrt er in Kabul aus und verliert immer mehr die Hoffnung: „Ich habe im Moment keine Möglichkeit zu fliehen, ich komme hier nicht weg.“

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach von „bitteren Stunden“, gerade für die Frauen. Insgesamt gehe es bei der Evakuierung um etwa 10 000 Menschen, da die Familienmitglieder mitgerechnet würden. In der Nacht zu Montag landeten nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur 40 Mitarbeiter der deutschen Botschaft mit einem US-Flugzeug in Doha im Golfemirat Katar. Wenige Stunden später starteten die drei Militärmaschinen der Bundeswehr mit Fallschirmjägern an Bord Richtung Kabul. Sie sollen die Evakuierung absichern. dpa/sko/was