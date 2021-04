Bensheim. Aufgrund der Corona-Pandemie muss das Bürgerfest in Bensheim nach 2020 zum zweiten Mal in Folge ausfallen. Der Bürgerfestausschuss und der Vorstand des Verkehrsvereins sehen keine Alternative zur Absage, hieß es am Dienstag von Seiten der Stadt.

Das traditionelle Fest der Bensheimer Vereine hätte vom 10. bis 13. Juni in der unteren Fußgängerzone stattfinden sollen. Insgesamt vier Eventbühnen und ein vielfältiges kulinarisches Angebot locken in normalen Zeiten Zehntausende Besucher ins Bensheimer Zentrum.

Gerade dieser Festcharakter ist in der derzeitigen Situation für Bürgerfest-Chef Christian Roth und sein Team nicht vorstellbar. Der Schritt zur offiziellen Absage sei aber dennoch sehr schwergefallen. red