„Boule-Allee“ im Weiherhausstadion

Bensheim. Die Abteilung Boule/Pétanque der SSG Bensheim hat vier Spielflächen im Weiherhausstadion von einer Fachfirma sanieren lassen. Am Samstag wurde die von Bäumen eingerahmte Anlage eingeweiht – und bekam einen neuen Namen verpasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Künftig werden die Mitglieder auf der „Boule-Allee“ ihrem Sport nachgehen. Bei einem kleinen Festakt erläuterte Abteilungsleiter Carsten Büssing die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Bodenmaterialien für das Spiel. Das Team der SSG nimmt am Liga-Betrieb teil und trainiert zweimal in der Woche. Im Rahmen einer Boule-Woche vom 14. bis 21. Mai will die SSG die neuen Plätze der Öffentlichkeit vorstellen. dr