Schlagstöcke, Pfefferspray und Messer kamen zum Einsatz, als es am Mittwochabend gegen 18.40 Uhr in Lampertheim in der Wilhelmstraße mutmaßlich zum Streit zwischen zwei rivalisierenden Gruppen kam.

Zwischen etwa 20 bis 30 Personen, die teils mit Fahrzeugen eintrafen, sei es aus bislang nicht bekannten Gründen zu der tätlichen Auseinandersetzung gekommen, berichtete die Polizei gestern.

...