Beifahrer gestorben

Bergstraße. Ein 54-Jähriger ist nach einem schweren Verkehrsunfall im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann als Beifahrer in der Corvette C7 gesessen, die am 3. Dezember auf der A 67 kurz nach der Anschlussstelle Lorsch in südlicher Fahrtrichtung bei nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten war. Der Sportwagen war zuerst in die Beton-Mittelschutzwand geprallt, dann weiter nach rechts über alle drei Fahrspuren geschleudert und schließlich unter die rechte Schutzplanke gerutscht. Dabei wurden der 70-jährige Fahrer sowie der Beifahrer schwer verletzt. Die Männer waren laut der Polizei zunächst im Fahrzeug unter der Schutzplanke eingeklemmt und mussten durch Rettungskräfte befreit werden. Die Ermittlungen dauern an. her

