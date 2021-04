Bauernmarkt und Weinfest fallen aus

Zwingenberg. Das Zwingenberger Weinfest von Verkehrsverein und Winzern sowie der Bauern- und Handwerkermarkt des Geschichtsvereins sind wegen der Pandemie-Lage abgesagt. Bereits 2020 fielen beide Großveranstaltungen am Pfingstwochenende der Corona-Krise zum Opfer. Ein virtuelles Weinfest als Ersatzveranstaltung wird es in diesem Jahr nicht geben.

Der Verkehrsverein und die Winzer halten es aber für denkbar, am ersten Augustwochenende „Schoppenabende“ mit begrenzter Personenzahl zu veranstalten. Und der Geschichtsverein kann sich vorstellen, einige ausgewählte Stände anlässlich seines 50. Vereinsjubiläums am 25. September in der Scheuergasse aufbauen zu lassen. red