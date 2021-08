An der Raststätte Gräfenhausen-Ost raste ein Wagen in die Tankstelle und ging in Flammen auf. Der Fahrer starb. Das Personal betätigte rechtzeitig die Notabschaltung der Tanksäulen und verhinderte so eine Katastrophe. E Hessen, Seite 5

