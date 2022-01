Auswärtspleite für schwache Flames

Bensheim. Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm war nach der unerwarteten 25:26 (12:16)-Niederlage der Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach beim Tabellenletzten HL Buchholz-Rosengarten sichtlich bedient, „denn wir haben eine unterirdische erste Halbzeit gespielt; das geht gar nicht“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Flames fanden überhaupt nicht ins Spiel, vergaben zunächst Chancen am Fließband und gerieten klar mit 5:11 (20.) ins Hintertreffen. Zwar kämpften sie sich in der zweiten Halbzeit heran und kamen beim 21:21 sowie beim 22:22 zweimal zum Ausgleich, „aber zum Schluss fehlte uns das Glück, das wir uns diesmal aber auch nicht verdient haben“, so Ahlgrimm. hs