Aus für Jog and Rock

Bensheim. Es ist das Aus für eine beliebte Sportveranstaltung in Bensheim: Der Verein „Bensheim Marathon“ hat Jog and Rock für dieses Jahr abgesagt – und ob es 2024 eine Neuauflage geben wird, ist offen. Im Gespräch mit dieser Zeitung führten die Organisatoren neben wirtschaftlichen Gründen auch „die Kompromisse“ an, „die wir immer wieder gezwungen waren einzugehen“.

„Wir fühlten uns in unserem Ehrenamt alleingelassen“, kritisierte das Vorstandsduo Thomas Kraus und Chris Roth. Selten habe man sich auf die reine Durchführung des Großereignisses konzentrieren können, zu viele Nebenbaustellen mussten abgearbeitet werden. „Eher geduldet als gewollt“ seien die bei den Teilnehmern beliebten Läufe in Bensheim gewesen.

Hinzu kamen zum Teil immense Kostensteigerungen, die bei der Kalkulation für die diesjährige Ausgabe „unwirtschaftliche Höhen“ erreicht hätten. So sah man sich gezwungen, die Reißleine zu ziehen. Seit 2005 gingen immer Ende September Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf die Strecken – vom Mini-Marathon bis hin zum Halbmarathon reichte die Bandbreite. 2013 verbuchte der Verein den bisherigen Rekord: 2200 Läuferinnen und Läufer gingen in Bensheim an den Start. dr