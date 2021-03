Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Mehrere Bundesländer haben am Dienstag wieder Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Astra-Zeneca ausgesetzt – diesmal für die Jüngeren. Am Abend wollten Kanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder über den weiteren Umgang mit dem Impfstoff beraten. Das Präparat soll voraussichtlich nur noch für Menschen über 60 Jahre empfohlen werden. Allerdings könnte der Einsatz auch bei Jüngeren „nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoakzeptanz nach sorgfältiger Aufklärung möglich“ bleiben.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schlug vor, die Impfreihenfolge für dieses Vakzin komplett aufzulösen. „Irgendwann wird man bei Astra-Zeneca speziell mit sehr viel Freiheit operieren müssen und sagen müssen: Wer will, und wer es sich traut quasi, der soll auch die Möglichkeit haben“, sagte er.

Hintergrund der Diskussionen sind Hirnvenenthrombosen, die zuletzt im zeitlichen Zusammenhang mit Impfungen aufgetreten waren, vorwiegend bei Frauen unter 55.

Der mögliche Impfstopp mit dem Präparat von Astra-Zeneca beeinträchtigt eine wichtige Säule im Kampf gegen die Pandemie. Die Infektionszahlen in Deutschland steigen deutlich. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts von Dienstagmorgen bei 135,2. Merkel hatte die Bundesländer deswegen mit Nachdruck an die vereinbarte Corona-Notbremse erinnert und angedeutet, notfalls könne auch der Bund einschreiten. Eine solche Möglichkeit untermauert ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Demnach kann der Bund den Ländern über das Infektionsschutzrecht Vorschriften zur Bekämpfung der Corona-Pandemie machen. Der Bund könnte zum Beispiel vorgeben, welche konkreten Maßnahmen im Falle der Überschreitung eines bestimmten Inzidenzwertes ergriffen werden müssen. Er kann auch Maßnahmen zum Infektionsschutz in Schulen anordnen.

Inzidenz im Kreis bei 124,30

Der Kreis Bergstraße muss einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermelden. Es handelt sich um eine 83-jährige Person aus Fürth. Außerdem wurden 51 neue bestätigte Corona-Fälle registriert, u. a. in Bensheim (5), Heppenheim (5), Lautertal (1), Lorsch (3) und Zwingenberg (1). Der Inzidenzwert lag am Dienstag bei 124,30. Die britische Corona-Mutation konnte weitere zwölf Mal nachgewiesen werden.

In Hessen erhöhte sich der landesweite Inzidenzwert auf 140,9. Baunatal, Alsfeld und Dieburg sollen als Modellstädte Öffnungsmöglichkeiten in der Corona-Pandemie testen. Das gaben Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) bekannt. Grundlage der möglichen Öffnungen etwa für Handel und Veranstaltungen sind umfangreiche Teststrategien. Vorbild ist unter anderem die baden-württembergische Stadt Tübingen. red/dpa

