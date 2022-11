Aufgewühlte Vettel-Fans

ARCHIV - 11.07.2019, Großbritannien, Towcester: Sebastian Vettel aus Deutschland vom Team Scuderia Ferrari in Grißbritannien. Vettel wird keinen neuen Vertrag bei Aston Martin unterschreiben und seine Formel-1-Karriere nach dieser Saison beenden. Das teilte der 35 Jahre alte viermalige Weltmeister am Donnerstag in Budapest mit. (zu dpa: «Von Wüsten-Glanzlicht bis «Multi 21»: Wegmarken in Vettels Karriere») Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++