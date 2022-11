Adventsfreuden in Bensheim

Bensheim. Heute beginnt der Bensheimer Weihnachtsmarkt, der mit dem Anschalten des Weihnachtsbaums auf dem Marktplatz um 17.30 Uhr eröffnet wird. Vom 24. November bis zum 21. Dezember können sich die Besucher der Innenstadt am vorweihnachtlichen Budenzauber erfreuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die heutige Sonderbeilage „ Bensheim im weihnachtlichen Glanz“ gewährt einen Einblick in das winterliche Spektakel in der Bensheimer Innenstadt. Hier werden unter anderem die 50 verschiedenen Stände vorgestellt, in denen es Leckereien, Kunsthandwerk und viel Schönes gibt. Erklärt wird auch, wie bei der Lichtdekoration auf die gestiegenen Energiepreise reagiert wurde.

Des Weiteren wird auf den Weihnachtsmarkt im Kronepark in Auerbach verwiesen, der am kommenden Samstag (26.) um 16 Uhr startet. Auch der winterliche Kulturkalender findet in diesem Jahr wieder seinen Platz in der Beilage, nachdem in den letzten zwei Jahren kaum Veranstaltungen stattgefunden haben. Ein Highlight davon ist die Künstlerweihnacht im Fürstenlager. Außerdem gibt es hilfreiche Tipps zur Stressvermeidung in der Vorweihnachtszeit. ad