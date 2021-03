Bergstraße. Rund 26 Jahre war Michael Geil „Mister Sirona“ in Bensheim. Er führte das Unternehmen seit der Trennung von Siemens im Jahr 1996. Am kommenden Mittwoch ist sein letzter Arbeitstag. Privat zieht es ihn über kurz oder lang in seine Heimat Wetzlar. Den Flames bleibt er allerdings erhalten. Den Sirona-Standort Bensheim sieht er gut für die Zukunft gerüstet. Aktuell ist die Fertigung gut ausgelastet und man sei wieder auf dem Niveau von 2019. Die Digitalisierung der Zahnmedizin werde weitergehen, so Geil. Der Standort Bensheim sei auch hier auf gutem Weg. / mir