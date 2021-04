88 neue Corona-Fälle in der Region

Berlin/Bergstraße. Im Kreis wurden am Wochenende 88 neue Corona-Infektionsfälle registriert – 70 am Samstag und 18 am Sonntag. Darunter waren Fälle in Bensheim (7), Einhausen (2), Heppenheim (5) und Lorsch (2). Ein weiterer Todesfall wurde ebenfalls gemeldet – dabei handelt es sich um eine 89-jährige Person aus Lampertheim. Die Inzidenz liegt nun bei 143,48. Im Bergsträßer Impfzentrum gab es bislang insgesamt 39 218 Erst- und 17 465 Zweitimpfungen.

AdUnit urban-intext1

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 32 der 42 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon acht mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; einer muss invasiv beatmet werden.

Unterdessen haben die Spitzen des deutschen Staates und die Kirchen der fast 80 000 Toten gedacht und den Hinterbliebenen ihr Mitgefühl bekundet. Bei der zentralen Gedenkfeier rief Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zudem die Gesellschaft zum Zusammenhalt auf. dpa

Info: Auch der Kreis gedachte gestern auf seiner Webseite mit einem Video der Corona-Toten: https://bit.ly/3x3pAZN

AdUnit urban-intext2