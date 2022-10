50. Geburtstag des Landrats

Bergstraße. Christian Engelhardt () hat schon einige ereignis- und krisenreiche Zeiten erlebt, seit er sein Amt als Bergsträßer Landrat angetreten hat: Zunächst kamen die massiven Migrantenbewegungen der Jahre 2015 und 2016, 2020 folgte Corona und im Frühjahr 2022 der Krieg in der Ukraine – all das stets mit Auswirkungen bis hinunter auf die lokale und regionale Bergsträßer Ebene. Am vergangenen Samstag hingegen konnte Engelhardt feiern: Anlässlich seines 50. Geburtstages begrüßte er rund 150 Gäste bei einem Empfang in Biblis. red

