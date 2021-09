48 neue Corona-Fälle im Kreis

Bergstraße. Das Landratsamt des Kreises Bergstraße hat für den Mittwoch 48 neue Corona-Infektionen gemeldet. Sie verteilen sich auf Bensheim (13 Fälle), Viernheim (8), Bürstadt (6), Lampertheim (5), Heppenheim (4), Birkenau (3), Zwingenberg (2) sowie Lorsch, Lautertal, Lindenfels, Mörlenbach, Fürth, Hirschhorn und Neckarsteinach (je 1). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) leicht gesunken, von 101,5 am Vortag auf nun 94,7.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Newsletter-Anmeldung

Etwas zurückgegangen ist auch die Zahl der Personen, die mit einer bestätigten Corona-Infektion in einem Bergsträßer Krankenhaus behandelt werden, sie liegt nach Kreisangaben bei neun, am Vortag waren es zwölf. Zudem befinden sich neun Personen mit Verdacht auf eine Infektion in Bergsträßer Kliniken. Von 14 auf 15 ist die Zahl der infizierten Menschen mit Wohnsitz an der Bergstraße gestiegen, die in einem Krankenhaus inner- oder außerhalb des Kreises behandelt werden.

Mehrere Schulen betroffen

Aktuell sind nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) von insgesamt 39 Intensivbetten im Kreis Bergstraße 33 belegt. Sechs Betten sind frei. Aktuell sind im Kreis Bergstraße zwei Covid-19-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Keiner davon wird invasiv beatmet. Der Anteil der freien Betten an der Gesamtzahl der Intensivbetten beträgt 15,38 Prozent.

Von jeweils mindestens einem neuen Corona-Fall betroffen sind nach Angaben aus dem Landratsamt das Alte Kurfürstliche Gymnasium in Bensheim, die Martin-Buber-Schule in Heppenheim, die Sonnenuhr-Schule in Birkenau, die Schiller-Schule in Bürstadt, die Friedrich-Fröbel-Schule in Viernheim, die Eugen-Bachmann-Schule in Wald-Michelbach sowie eine Kindertageseinrichtung in Lampertheim.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Hessen sind binnen 24 Stunden 1208 neue Corona-Infektionen registriert worden. Wie aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwoch (Stand 3.16 Uhr) hervorgeht, ist die Sieben-Tage-Inzidenz zurückgegangen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen lag demnach bei 95,5, nach 100,6 am Vortag. Weitere elf Menschen starben mit oder an Covid-19, damit stieg die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie auf 7679.

Regional wies Offenbach mit 208,6 weiterhin die höchste Inzidenz auf. Am Dienstag hatte der Wert 193,3 betragen. Frankfurt hatte am Mittwoch eine Inzidenz von 135,8 und der Landkreis Offenbach eine Inzidenz von 131,8. Auf den Intensivstationen der hessischen Krankenhäuser befanden sich nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin vom Mittwoch 150 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. 72 von ihnen mussten beatmet werden.

Förderung für Vereine in der Krise

Besonders von Mitgliederverlusten betroffene Sportvereine erhalten derweil Unterstützung vom Land Hessen. Das Sonderförderprogramm zur Mitgliedergewinnung richtet sich an rund 450 hessische Sportvereine, die laut Bestandserhebung des Landessportbundes Hessen von 2019 bis 2020 mehr als 50 Mitglieder in der Corona-Krise verloren haben. red/dpa