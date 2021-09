42 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße

Wiesbaden/Bergstraße. Bei der jüngsten Corona-Pressekonferenz des Kreises Bergstraße haben sich Landrat Christian Engelhardt und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz für das neue Konzept des Landes ausgesprochen, das seit Donnerstag gilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Hessen rückt die Landesregierung bei der Beurteilung der Corona-Lage mit ihrer neuen Verordnung ab sofort die Situation in den Krankenhäusern in den Mittelpunkt. Der dafür vorgesehene Wert der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz beträgt für Hessen aktuell 2,24, wie das Sozialministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. 157 Patienten lägen mit einer Covid-19-Infektion auf Intensivstationen in hessischen Krankenhäuser. Davon würden 137 Menschen beatmet. Die Hospitalisierungsinzidenz beschreibt, wie viele Personen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen wegen einer Corona-Erkrankung im Krankenhaus landesweit neu aufgenommen wurden.

Kreis-Inzidenz liegt jetzt unter 90

Die Mikroskop-Aufnahme einer Zelle (rot), die mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2, gelb) infiziert ist. © dpa

Die Hospitalisierungsinzidenz und die Intensivbettenbelegung sind laut Verordnung an ein zweistufiges Eskalationsstufenkonzept in Hessen gekoppelt. Stufe eins wird demnach relevant, wenn der Hospitalisierungswert über acht steigt oder die Zahl der Intensivpatienten über 200 liegt. Weitergehende Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie werden dann notwendig, etwa ein Testnachweis nur noch mittels PCR-Test oder eine Ausweitung der sogenannten 3G-Regel (Zugang nur für Geimpfte, Genesene und Getestete) auf weitere Bereiche.

Stufe zwei kommt zum Tragen, wenn der Hospitalisierungswert über 15 steigt oder die Zahl der Intensivpatienten über 400 liegt. Nochmals zusätzliche Maßnahmen werden dann notwendig. Dazu zählt nach der Corona-Verordnung der hessischen Landesregierung etwa der Zugang nur noch mit 2G – also nur für geimpfte und genesene Menschen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Landratsamt des Kreises Bergstraße hat für den Mittwoch 42 neue Corona-Infektionen gemeldet. Sie verteilen sich auf Lampertheim (7), Viernheim (6), Heppenheim (5), Bensheim (4 ), Rimbach (4) Bürstadt (3), Fürth (3), Lindenfels (2), Wald-Michelbach (2) sowie Lorsch, Birkenau, Mörlenbach, Groß-Rohrheim, Hirschhorn und Einhausen (jeweils 1). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) gesunken – von 94,7 am Vortag auf nun 88,9.

Der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin zufolge sind im Kreis Bergstraße derzeit von 39 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 32 Betten belegt – davon eines mit einem an Covid-19 infizierten Patienten, der eine intensivmedizinische Behandlung benötigt. red/lhe