40 neue Corona-Fälle

Bergstraße. Der Kreis Bergstraße meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Es handelt sich um eine 84-jährige Person aus Fürth. Außerdem wurden 40 neue bestätigte Corona-Fälle registriert, u. a. in Bensheim (11), Einhausen (6), Heppenheim (10) und Lorsch (2). An Einrichtungen derzeit betroffen sind u. a. Geschwister-Scholl-Schule, Goethe-Gymnasium und Heinrich-Metzendorf-Schule in Bensheim, Schule an der Weschnitz in Einhausen sowie Werner-von-Siemens-Schule und Wingertsbergschule in Lorsch, außerdem jeweils eine Kindertagesstätte in Heppenheim und Zwingenberg. Im Impfzentrum des Kreises sind mittlerweile (Stand Montag) 92 038 Erstimpfungen, 89 952 Zweitimpfungen und 1396 Drittimpfungen verabreicht worden. red

