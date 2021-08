Stuttgart/Mannheim. Die geplante Fusion der Unikliniken in Mannheim und Heidelberg hat eine weitere Hürde genommen. Die baden-württembergische Landesregierung stellte 40 Millionen Euro als Starthilfe für die „Health & Life Science Alliance“ bereit, mit der renommierte Forschungsinstitute der Region ihre Zusammenarbeit mit dem dann größten Krankenhaus Deutschlands auf eine neue Grundlage stellen wollen. Diese Förderungssumme gab Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) am Montag in Stuttgart bekannt.

Die aus Heidelberg kommende Ministerin Bauer sagte, das Projekt nehme nun „enorm an Fahrt auf“ und werde „weit über die Region hinaus eine Sogwirkung entfalten“. Auch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) sprach von einem „Leuchtturm“ in der Gesundheitsbranche. Der Rhein-Neckar-Raum sei dafür ein ausgezeichneter Nährboden.

Zu der Allianz wollen sich mit den fusionierten Kliniken das Deutsche Krebsforschungszentrum, das European Molecular Biology Laboratory (EMBL) und das Max-Planck-Institut für medizinische Forschung, alle aus Heidelberg, sowie das Zentralinstitut für seelische Gesundheit (ZI) aus Mannheim zusammenschließen. Wirtschaftsunternehmen will man ebenfalls mit ins Boot holen.

Bernhard Eitel, der Rektor der Uni Heidelberg, sprach von einer neuen Grundlage der bisher schon intensiven Zusammenarbeit zwischen beiden Häusern.

Zunächst war die Fusion der beiden Universitätskliniken zum 1. Januar 2022 geplant. Dieser Zeitplan erwies sich angesichts diverser Widerstände in der Landespolitik allerdings als zu ambitioniert. Nun strebe man als neues Zieldatum den 1. Januar 2023 an, teilte der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) auf Anfrage mit.

Zum Universitätsklinikum Heidelberg gehört unter anderem auch das Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim. sma/seg