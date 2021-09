32 neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Für den Kreis Bergstraße sind am Freitag 32 neue Corona-Fälle gemeldet worden, unter anderem in Bensheim (13), Einhausen (1), Heppenheim (6), Lindenfels (1), Lorsch (3) und Zwingenberg (1). Mindestens je einen neuen Fall gibt es an der Geschwister-Scholl-Schule, am Goethegymnasium und an der Liebfrauenschule (alle Bensheim) sowie an der Konrad-Adenauer-Schule Heppenheim, der Wingertsbergschule Lorsch und der Friedrich-Fröbel-Schule Viernheim. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der bislang Infizierten auf 12 825, die Zahl der Genesenen beträgt 12 056. Es gab 340 Todesfälle. Der Inzidenzwert für den Kreis beläuft sich laut RKI vom Freitag auf 66,0. red

