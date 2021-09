23 Millionen investiert

Bensheim. Der Kreis Bergstraße als Schulträger hat in den vergangenen sechs Jahren insgesamt 23 Millionen Euro in die Modernisierung des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG) in Bensheim investiert. Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten am Altbau ist die Zeit der großen Baustellen nun vorbei.

Bei einem kleinen Festakt in der Mensa blickte Direktorin Nicola Wölbern auf eine herausfordernde Zeit zurück. Viele der mehr als tausend Schüler kannten ihr AKG bisher nur als Baustelle. Landrat Christian Engelhardt sprach im Zusammenhang mit der Modernisierung und Erweiterung des traditionsreichen Gymnasiums von einem Meilenstein für die Bergsträßer Bildungslandschaft. dr