Mit der Aktion des Künstlers Gunter Demnig wird nicht nur lokal, sondern europaweit an die Schicksale von Familien während der Nazi-Zeit erinnert. Erstmals verlegt wurden die Gedenksteine in der Region im Juli 2007 in Zwingenberg. E Bensheim, Seite 13

