20 Omikron-Fälle im Kreis Bergstraße

Bergstraße. Zum Jahreswechsel gab es im Kreis Bergstraße 1068 aktive Fälle von Corona-Infektionen, das geht aus einer am Silvestertag veröffentlichten Statistik des Landratsamts hervor – bei 20 der Infizierten handelt es sich laborbestätigt um die Omikron-Variante.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weiter geht aus den Daten hervor, dass sich in der letzten Woche des zu Ende gegangenen Jahres 480 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt haben – darunter 57 in Bensheim, 56 in Heppenheim, 14 in Lorsch, 13 in Zwingenberg, je zehn in Lindenfels und Einhausen sowie sechs in Lautertal. red