Berlin/Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße wurden gestern 16 neue Corona-Infektionen gemeldet, die meisten davon in Biblis (6). Weitere Fälle gab es unter anderem in Heppenheim, Lindenfels und Lorsch (je 1). Zu den betroffenen Einrichtungen gehören zwei Kindertagesstätten in Bensheim sowie eine Kita in Heppenheim. Es gab keine weiteren Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus zu beklagen.

Die Inzidenz im Kreis (die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage pro 100 000 Einwohner) betrug gemäß den Angaben aus dem Landratsamt 111,76. Diese wird heute gering steigen, weil die Infektionszahl gestern über der vom Montag in der vergangenen Woche lag (12).

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße von 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 34 Betten belegt – davon sieben mit an Covid-19 infizierten Patienten, die eine intensivmedizinische Behandlung benötigen; vier von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

In Hessen sind innerhalb eines Tages 469 neue Corona-Infektionen und weitere elf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet worden. Die landesweite Inzidenz lag am Montag bei 116,2. Vor einer Woche hatte der Wert 88 betragen. Unter den hessischen Regionen wiesen gestern 14 Kreise und Kommunen eine Inzidenz von über 100 auf, ein weiterer Kreis lag über dem Wert von 200: Hersfeld-Rotenburg mit 231,1. Die niedrigste Inzidenz hatte Darmstadt mit 60,0.

Im Kreis Bergstraße gibt es derzeit 23 Anlaufstellen für Corona-Schnelltests. Die aktuelle Liste mit allen Informationen zu Öffnungszeiten und Voraussetzungen gibt es auf der Internetseite des Kreises unter https://bit.ly/3snNUCE.

Lockdown bis 18. April verlängert

Angesichts stark steigender Corona-Infektionszahlen soll der Lockdown in Deutschland bis zum 18. April verlängert werden. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Montag bei ihren Beratungen über den weiteren Kampf gegen die Pandemie beschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus mehreren Quellen erfuhr. Ein endgültiger Beschluss über die künftigen Maßnahmen stand bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch aus, die Beratungen waren nach rund fünf Stunden erstmals unterbrochen worden. Die „Notbremse“ für bereits erfolgte Lockerungen wie die Öffnung von Geschäften, Museen und Sportanlagen soll bei einer Inzidenz über 100 bestehen bleiben. red/dpa