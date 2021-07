15 neue Coronafälle im Kreis Bergstraße am Freitag

Wiesbaden/Bergstraße. Im Kreis Bergstraße gab es nach Angaben aus dem Landratsamt am gestrigen Freitag 15 neue bestätigte Coronainfektionen, zwei davon in Bensheim. Allein acht neue Fälle wurden aus Biblis gemeldet, zwei aus Lampertheim und jeweils einer aus Bürstadt und Wald-Michelbach. Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) ermittelte Inzidenz für den Kreis stieg auf 13,3 (Vortag 11,5). Die Gesamtzahl der bestätigten Coronainfektionen im Kreisgebiet beträgt jetzt 11 267.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis Bergstraße derzeit 34 der 41 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken belegt – davon zwei mit an Covid-19 infizierten Patienten, die beide eine intensivmedizinische Behandlung benötigen.

186 weitere Coronavirus-Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 294 587. Insgesamt 7585 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind vier mehr als am Vortag.

Im Bergsträßer Impfzentrum hatten bis Donnerstag 87 536 Menschen eine Erst- und 76 093 Menschen eine Zweitimpfung erhalten. Hessen bereitet sich unterdessen darauf vor, nicht benötigten Corona-Impfstoff des Herstellers Astra-Zeneca an den Bund zurückzusenden. Es sei absehbar, dass ein Großteil dieses Impfstoffes in den hessischen Impfzentren keine Verwendung finden werde, teilte ein Sprecher des Innenministeriums mit. Zunächst seien die 28 Impfzentren aufgefordert, nicht benötigten Impfstoff an das Land zurückzusenden. Dies seien zwischen 100 000 und 120 000 Dosen der Firma Astra-Zeneca. red/dpa

