Am 15. Februar jährt sich der Todestag des Architekten Heinrich Metzendorf zum 100. Mal. Der „Baumeister der Bergstraße“ hat in der Region viele Spuren hinterlassen – von ihm stammt etwa auch der repräsentative Bau des heutigen Caritasheims in Bensheim. E Bensheim, Seite 9

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1