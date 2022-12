TCB-Padel-Team startet gleich durch

Bergstraße. Das ging ja traumhaft schnell: Nur ein halbes Jahr nach der Inbetriebnahme seiner neuen Anlage auf dem Vereinsgelände am Berliner Ring feierte der Tennisclub Blau-Weiß Bensheim einen außergewöhnlich großen Erfolg im Padel-Tennis. Die Herren-35-Mannschaft erspielte sich den Aufstieg in die Bundesliga.

Dagegen verschwindet auf den Tennis-Plätzen der Nation mit dem TC Weinheim, der sich aus der 2. Liga zurückzieht, von der Bundesliga-Karte.

Jubel in Lorsch und Einhausen

Als vorzeitiger Meister in der Verbandsliga erreicen die Herren 30 des TCO Lorsch die Hessenliga, während die Herren 60 des TC Einhausen unverhofft als Meister in der Bezirksliga triumphieren und den Aufstieg in die Bezirksoberliga bejubeln können. hs