„Ritterschlag“ für den Bensheimer Bikepark

Bensheim. Nach dem sehenswerten Finale bei der Männer-Elite beim GGEW im und am Sportpark West sowie Bikepark am Berliner Ring in Bensheim steht fest: Wieder einmal gelingt dem Förderverein Radsport Hessische Bergstraße und den vielen Helfern der SSG Bensheim die Organisation eines perfekten Renntages.

Die Meldezahlen in den verschiedenen Wettbewerbs-/Altersklassenwaren überragend. „Insgesamt hatten wir 385 Crosssportler am Start und die Qualität der einzelnen Rennen war bemerkenswert“, bilanziert Luc Dieteren, der Vorsitzende des Fördervereins und maßgeblich für die Durchführung verantwortlich.

Der schnelle und abwechslungsreiche Kurs (hervorragend von Henning Jaecks vorbereitet) schont keinen der Sportler. Der heftige Regen des Vortags hat dem Gelände nichts anhaben können, es herrschen für alle Starter sehr faire Bedingungen. „Unser Kurs hat so viele verschiedene und unterschiedliche Streckenteile, die können Regen sehr gut ab“, zeigt sich der ehemalige BDR-Crossfahrer Jaecks sehr zufrieden.

Vor allem technisch versierte Fahrer fühlen sich pudelwohl auf der anspruchsvollen Strecke. Philipp Walsleben, bis vor wenigen Jahren ein Spitzencrossfahrer und nun Sportchef des Teams Heizomat, ist voll des Lobs: „Das ist wirklich ein perfekter Kurs. Die Strecke hat alles, was den Crosssport ausmacht. Schnelle Passagen, Hürden, ständig muss man Vollgas geben, nach den vielen Kurven immer wieder antreten. Und die Sandpassage hat es in sich. Einfach ein Top-Kurs, Kompliment an die Organisatoren“, gab es für die Bensheimer „Macher“ einen Ritterschlag des ehemaligen Weltklassefahrers. hs/pfl