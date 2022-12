Premiere im Nationalteam

Bensheim. Nachdem er sich bei den deutschen Minigolf-Nachwuchsmeisterschaften im bayerischen Olching zwei Titel und eine Bronzemedaille in der Schüler-Kategorie erspielt und damit die Nominierung verdient hatte, feierte Levi Tritsch vom MSC Bensheim-Auerbach einen der größten Erfolge seiner noch jungen Karriere:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der Jugend-Weltmeisterschaft in Murnau am Staffelsee holt der 13-Jährige mit dem deutschen Team den WM-Titel, belegt darüber hinaus zwei vierte Plätze und einen fünften. Mehr als eine Woche hat das Team um Bundestrainer Marc Dominik Klemm die 36 Bahnen auf Beton und Eternit austrainiert und gewinnt am Ende insgesamt 15 Medaillen (8 Gold, 4 Silber, 3 Bronze).

Sieger-Abo in der 2. Bundesliga

lsp Minigolf MSC Bensheim Auerbach Levi Tritsch wurde mit dem deutschen Team Weltmeister bei der Jugend-WM in Murnau. Bild: DMV © dmv

Die Aktiven des MSC können sich aber nicht über die Erfolge ihres Ausnahmetalents freuen, sondern sie feieern selbst zum dritten Mal in Folge den Staffelsieg in der 2. Bundesliga Süd. hs/red/Bild: DMV