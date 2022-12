Pfarrerin Northe verabschiedet

Zwingenberg. Pfarrerin Beatrice Northe wurde im Juni von der Evangelischen Kirchengemeinde Zwingenberg und damit aus dem Evangelischen Gemeindenetz Nördliche Bergstraße verabschiedet – damit ist die Reduzierung der Pfarrdienststellen im EGNB von sechs auf vier Pfarrpersonen abgeschlossen. Die Theologin übernimmt Vertretungen in Einhausen und in der Lampertheimer Martin-Luther-Gemeinde. Elf Jahre lang war Frau Northe in Zwingenberg mit einer halben Stelle tätig und hat dort insbesondere in der Jugend- und Konfiarbeit Akzente gesetzt. mik/Archivbild: Strieder

