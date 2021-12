Wieder Hoffnung für die Liebfrauenschule

Bensheim. Das Jahr 2021 war für alle Beteiligten eine emotionale Achterbahnfahrt. Anders lassen sich die Debatten, Gespräche und harten Verhandlungen zur Zukunft der Bensheimer Liebfrauenschule kaum zusammenfassen.

Nachdem das Bistum Mainz als Träger des katholischen Mädchengymnasiums mit angeschlossenem Realschulzweig im Herbst 2020 verkündet hatte, auf die Trägerschaft künftig aus finanziellen Gründen verzichten zu wollen, standen Schülerinnen, Eltern und Lehrer vor einer ungewissen Zukunft.

Die Rettung schien im Frühjahr nahe. Die International School on the Rhine (ISR) teilte gemeinsam mit der Kirche bei einer Pressekonferenz mit, dass man die LFS übernehmen wird. Kurz vor den Sommerferien dann die Kehrtwende – ebenfalls spielte Geld die entscheidende Rolle. Kostspielige Verpflichtungen an einem anderen Schulstandort zwangen die ISR zum Rückzug. Die Zukunft der Traditionsschule im Herzen der Stadt stand somit mehr denn je auf der Kippe, was vor allem bei Eltern für viel Verunsicherung sorgt.

Die Projektgruppe zur Zukunftssicherung der Schule, die sich im Wesentlichen aus Vertretern der LFS, der Eltern, des Vereins Freunde der Liebfrauenschule und der Stiftung der Freunde der Schule zusammensetzt, nahm die Herausforderung an und führte erfolgreich Gespräche mit Interessenten.

Im Herbst ließ das Bistum wissen, dass man mit zwei möglichen Kandidaten im Austausch steht. Eingebunden sind der Kreis und der lokale Unterstützerkreis, aus dessen Runde es im November hieß, die Verhandlungen befinden sich in einer entscheidenden Phase. „Unser Ziel war es von Anfang an, die Liebfrauenschule in ihrer christlichen Ausrichtung zu erhalten,“ erklärt Claudia von Falkenhayn, die die Koordinierung der Gruppe übernommen hat. Kurz vor Redaktionsschluss dieser Beilage deutete sich an, dass ein neuer Träger gefunden wurde. dr