Wahlig fliegt zum WM-Titel

Bensheim/Lorsch. Uwe Wahlig aus Lorsch setzt seinen „Höhenflug“ mit dem Titelgewinn in der Clubklasse bei der Weltmeisterschaft in Montluçon-Guéret/Frankreich fort. Das Mitglied der Segelfluggruppe (SFG) Bensheim trotzt den schwierigen Wetterverhältnissen, die selten große Aufgaben ermöglichen, so dass das hochkarätige Teilnehmerfeld stets eng beieinanderliegt. Bei den neun, äußerst spannenden Wertungstagen behält Wahlig letztlich die Ruhe und hält seine Segelflugzeug LS3 beeindruckend auf Weltmeister-Kurs. red/Bild: BA–Archiv

