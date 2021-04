Vom Griesel an den Wambolter Hof umgezogen

Bensheim. Es war ein langer Weg, eine Liebe auf den ersten Blick, die aber erst im zweiten Anlauf realisiert werden konnte. Seit April ist das Hospiz Bergstraße mit seiner Geschäftsstelle und Seminarräumen am Wambolter Hof präsent und damit vom Griesel mitten im Herzen der Stadt angekommen.

Das im Besitz des Hospizvereins befindliche Haus an der Sandstraße war für die 15 Mitarbeiterinnen und die rund 100 Ehrenamtlichen schon lange aus allen Nähten geplatzt. Für Bildungsveranstaltungen musste immer auf externe Räumlichkeiten ausgewichen werden.

Nachdem sich die Möglichkeiten im Haus am Markt zerschlagen hatten, ging die Suche weiter – und dann wurden die ehemaligen Räume der Techniker Krankenkasse (davor Schlecker) angeboten.

Flächenangebot und Standort hatten sofort zugesagt, doch es fehlte der Platz für das Seminarangebot. Als dann die ehemaligen Räume von Elektro Ross ins Spiel kamen, musste nicht lange überlegt werden.

Dort, wo früher Haushaltsgeräte und Elektrozubehör verkauft wurde, ist jetzt genug Platz für Bildungsveranstaltungen. Der große Seminarraum ist mit Bistroküche, Moderationswänden, Tischen und Stühlen ausgestattet, außerdem gibt es ein Beratungszimmer, das auch für Gruppenarbeiten geeignet ist. Das alles in unmittelbarer Nähe zur Geschäftsstelle.

In den ebenerdigen und barrierefreien Räumlichkeiten wurden insgesamt 13 Arbeitsplätze eingerichtet. Sie teilen sich in acht Arbeitsplätze im hell und freundlich gestalteten Open Space Office, ein Doppelbüro, zwei Einzelbüros und einen Arbeitsplatz am Empfang auf.

Zusätzlich steht ein Beratungszimmer für die ambulante Hospizarbeit zur Verfügung. Hier können in angenehmer und geschützter Atmosphäre Beratungen und Gespräche mit Angehörigen, Trauerbegleitung durch Ehrenamtliche oder auch Besprechungen geführt werden.

Ergänzt wurden die Umbauarbeiten und der Einbau einer Lüftungsanlage durch die Anschaffung von insgesamt drei effizienten Luftfiltergeräten für beide Immobilien.

Finanziert wurde der Standortwechsel vor allem durch private Spenden, insbesondere der Mitglieder, durch Zuschüsse von Stiftungen und Eigenmittel. Moderationswände und Tische spendete die Volksbank, die Kosten für 20 Stühle übernahm die Sparkasse.

Es ist den Mitarbeiterinnen anzusehen, dass sie sich am neuen Standort sehr wohl fühlen. Jetzt sind sie mittendrin und freuen sich auf interessierte Besucher, die mal reinschauen und sich über die Hospizarbeit informieren möchten. js