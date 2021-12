Unwetter im Juni verhagelt die Ernte

Einhausen/Lorsch. Ein Unwetter mit teilweise taubeneiergroßen Hagelkörnern zog am 28. Juni auch über die Einhäuser und Lorscher Gemarkung hinweg. Auf den Feldern im Südwesten der Gemeinde bildeten sich aufgrund der hohen Niederschlagsmenge noch über Tage hinweg kleine Seen. Für die Bauern waren die durchnässten Böden ein Problem, weil sie nicht mit schweren Maschinen auf ihre Felder fahren konnten. Schäden durch die einschlagenden Hagelkörner gab es insbesondere bei den Gemüsepflanzen. In Lorsch waren die Eiskörner vor allem ab der Ortsmitte in Richtung Kläranlage vom Himmel gefallen. Landwirten, die in diesem Bereich Zwiebeln, Mais, Rüben und Kartoffeln anbauen, hat es die Ernte verhagelt. Auch das Freilichtlabor Lauresham und das Lorscher Tabakprojekt waren betroffen. kel/Bild: Keller

